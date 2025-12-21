ЦОДД вполне справедливо связывает это с камерами наблюдения, кратно повысившими уровень культуры вождения в столице.

К камерам контроля за дорожной обстановкой в городах можно относиться сильно по-разному, но свою ключевую задачу они, бесспорно, выполняют: делают нарушения ПДД чувствительными для кошелька и, как следствие, крайне непривлекательными для автолюбителей. Москва этими камерами буквально усеяна, и во многом именно по этой причине в столице сейчас самая высокая культура вождения в России и самый большой процент водителей с максимальным понижающим коэффициентом ОСАГО за безаварийную езду.

В связи с этим Дептранс Москвы регулярно отмечает положительную роль «Всевидящего Ока», и вот на выходных отметил, что за год в столице произошло на 4% меньше аварий, связанных с выездом на полосу встречного движения. Сама по себе данная статистика выглядит неубедительно, но Центр организации дорожного движения (ЦОДД) приводит куда более внушительную информацию: за год число погибших в авариях с выездом на встречную полосу сократилось на 58%.

Получается, что при небольшом снижении аварийности как таковой непосредственно тяжесть этих аварий значительно сократилась, что свидетельствует о соблюдении водителями скоростных режимов — опять же, не в последнюю очередь благодаря камерам и штрафам.

Следует понимать, что лобовые столкновения являются самыми тяжёлыми, поскольку, во-первых, «передок» автомобиля значительно ближе к водителю и переднему пассажиру, и при его повреждении высок риск получения увечий. А во-вторых, лобовые аварии происходят на полной скорости, тогда как тяжесть аварий в полосах попутного направления чаще всего определяется разницей («дельтой») в скоростях между автомобилями-участниками ДТП, которая зачастую невелика относительно скорости движения потока.