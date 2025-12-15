Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В России заработала первая «гигафабрика» по производству литий-ионных аккумуляторов
Предприятие территориально расположено в Калининградской области.

Госкорпорация «Росатом» в ноябре сообщала, что первая в России «гигафабрика» по производству литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области будет введена в эксплуатацию до конца текущего года. Обещание сдержано, и сегодня днём пресс-служба «Росатома» оповестила о начале производства вышеупомянутых накопителей энергии.

Как гласит официальный пресс-релиз, производственная мощность предприятия составляет 4 гигаватт-часа ёмкости в год. Преимущественно данные накопители будут производиться в интересах автомобилестроительных заводов в качестве тяговых батарей для электромобилей.

Отмечается, что калининградская промышленная площадка на данный момент является единственным в России крупным предприятием с полным циклом производства литий-ионных аккумуляторов — от создания химических соединений до производства непосредственно аккумуляторных модулей и их соединения в батареи.

При этом следует напомнить, что хоть в Калининградской области и есть автомобилестроительный завод, но основная масса подобных предприятий расположены в центральной части России, и везти батареи из полуэксклава на «материк», мягко говоря, не очень выгодно. Впрочем, «Росатом» напоминает, что запущенное сегодня предприятие — не последнее в своём роде; в перспективе появятся ещё аккумуляторные гигафабрики, и явно уже поближе к реальным центрам автомобилестроения.

#россия #экономика #автомобили #электромобили #промышленность #аккумуляторы
