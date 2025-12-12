По всей видимости, они пока проходят успешно.

БЕЛАЗ активно работает над обеспечением своих карьерных самосвалов возможностью работать на разных видах топлива. В линейке производителя есть и двухтопливные самосвалы, и работающие на водородном топливе. К числу последних, например, относится 130-тонный гигант БЕЛАЗ-7513V, который сейчас, по заявлению пресс-службы предприятия, проходит испытания на заводском полигоне.

Сам пресс-релиз в Telegram-канале БЕЛАЗа достаточно скромный, но на прикреплённом к нему видео можно заменить, что самосвал работает, причём делает это без малейшего вреда для окружающей среды, поскольку в качестве «выхлопа» у него самый обычный водяной пар.

Презентация БЕЛАЗ-7513V состоялась в конце сентября этого года. Тогда производитель отметил, что данный самосвал уникальный в своём роде, и после завершения его испытаний начнётся производство водородных самосвалов других классов грузоподъёмности.