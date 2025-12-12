Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
БЕЛАЗ проводит испытания 130-тонного карьерного самосвала с водородной топливной установкой
По всей видимости, они пока проходят успешно.

БЕЛАЗ активно работает над обеспечением своих карьерных самосвалов возможностью работать на разных видах топлива. В линейке производителя есть и двухтопливные самосвалы, и работающие на водородном топливе. К числу последних, например, относится 130-тонный гигант БЕЛАЗ-7513V, который сейчас, по заявлению пресс-службы предприятия, проходит испытания на заводском полигоне.

Сам пресс-релиз в Telegram-канале БЕЛАЗа достаточно скромный, но на прикреплённом к нему видео можно заменить, что самосвал работает, причём делает это без малейшего вреда для окружающей среды, поскольку в качестве «выхлопа» у него самый обычный водяной пар.

Презентация БЕЛАЗ-7513V состоялась в конце сентября этого года. Тогда производитель отметил, что данный самосвал уникальный в своём роде, и после завершения его испытаний начнётся производство водородных самосвалов других классов грузоподъёмности.

#промышленность #беларусь #белоруссия #машиностроение #самосвалы #«белаз»
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
14
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
16
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
17
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
38
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
150
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
1

Сейчас обсуждают

Дима
19:48
Королевское спереди потому что 2 короля это перебор
КамАЗ запустил предпродажи электромобиля «Атом» для своих сотрудников
Семен Бессонный
19:46
Да, да, добровольная. А потом она будет окирпичивать устройства в недружественных странах.
NVIDIA внедряет сервис для контроля местоположения своих графических процессоров
[IRanPast]
19:46
Как же либерда тут обсиралась, что ничего не выйдет
КамАЗ запустил предпродажи электромобиля «Атом» для своих сотрудников
Семен Бессонный
19:39
При этом сбой никто не заметил...
Технический сбой нарушил работу отделений «Почты России» по всей стране
pasha999
19:32
Неужто ты с с белого слез?? Неожиданно.Хотя ,зная тебя....Пистеть как дышать -твое кредо
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Overseer man
19:28
Да это просто генератор идей для стада. Туда вбивают ключевые слова и он выдает.
Королевский колледж Лондона: теобромин из тёмного шоколада замедляет старение
Разыгрываем дупу Бернигана и Непрана
19:21
Напоминаю.через 40 минут состоится премиальный розыгрыш дуп Бернигана и Непрана.Правила простое :Кто первый-того и дупа.Иначе сдадим их хачам снова на ночь
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
slikts
19:19
Обратись к СБУ, считай что в окопах.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
slikts
19:14
Больше там НИЧЕГО не зашито.
В Турции обнаружили каменную фигуру с зашитым ртом возрастом 12 тысяч лет
slikts
19:06
Дебилы! ВЫ сами нарвались! *Я покупаю...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter