События в мире Михаил Андреев
Вертолёт «Ансат-М» с российскими двигателями ВК-650В совершил уже 10 испытательных полётов
Впереди их ещё великое множество.

Пресс-служба госкорпорации «Ростех» отрапортовала о прохождении импортозамещённым вертолётом «Ансат-М», оснащённым российскими двигателями ВК-650В, десяти испытательных полётов. Провести их удалось за три месяца: первый испытательный полёт обновлённого «Ансата» прошёл в самом начале сентября.

Напомним, что ранее на данные вертолёты устанавливались двигатели PW-207K канадского производства. На тот момент такое сотрудничество было более выгодным по сравнению с полным возрождением всего отечественного машиностроения, но хорошо всем известные события 2022 года, в процессе которых западные страны в одностороннем порядке разорвали с Россией практически все экономические отношения, поставки этих моторов прекратились.

Как следствие, сейчас у России нет другого выхода кроме обеспечения полной технологической независимости хотя бы в ключевых и наиболее чувствительных отраслях машиностроения.

Серийные поставки импортозамещённых вертолётов «Ансат» планируется начать в 2027 году. Так что весь следующий год новые «Ансаты» также проведут в различных испытаниях.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #авиастроение #вертолеты #«ростех» #«ансат»
