События в мире Михаил Андреев
Российский автомобильный рынок в ноябре выпал из десятки крупнейших в мире
За ноябрь в РФ было продано почти в 20 раз меньше автомобилей, чем в Китае, и в 10 раз меньше, чем в США.

На протяжении многих лет и даже десятилетий российский автомобильный рынок был одним из самых крупных в мире. До главных автомобилестроительных государств планеты, конечно, Россия в этом плане недотягивала, но в десятке лидеров стабильно присутствовала, что и способствовало желанию зарубежных производителей строить заводы и организовывать сборочные производства. Затем последовали известные события и косвенно связанные с ними экономические последствия, в том числе созданные государством искусственно, и вот по итогам ноября 2025 года десятку крупнейших авторынков Россия покинула.

Согласно статистике, предоставленной агентством «Автостат», за прошлый месяц в России было продано 127,9 тысяч автомобилей, что соответствует 12-му месту в общемировом зачёте. Лидером по-прежнему остаётся Китай, демонстрирующий взрывной экономический рост со второй половины «нулевых», а на втором месте располагаются США. В Поднебесной в ноябре продали 2,23 млн автомобилей, а в Граде на холме — 1,26 млн. В целом российский авторынок пока нестабилен: в октябре текущего года, например, в стране было продано 165,7 тысяч автомобилей, что позволило тогда РФ занять 7 строчку месячного глобального рейтинга.

Стоит отметить, что при абсолютных показателях продаж автомобилей в России, соответствующих уровню Франции, Италии, Южной Кореи и Великобритании, во всех этих странах проживает значительно, порой в разы меньше населения, чем в России. Таким образом, в РФ продажи автомобилей на душу населения по-прежнему значительно отстают от других развитых стран.

Для сравнения, в 2024 году в России было продано порядка 1,57 миллионов автомобилей при населении в 146 миллионов человек. Во Франции при населении около 68 млн человек в год продаётся примерно 1,5—1,7 млн автомобилей, в Италии при населении в 58 миллионов человек — около 1,7 млн автомобилей в год. На статистику США, где на 340 миллионов человек в год продаётся 15—16 миллионов автомобилей, замахиваться, пожалуй, не стоит, хоть и хочется.

В текущем году сильный удар изменённого механизма расчёта утильсбора по авторынку ещё не успел оказать серьёзного воздействия на годовую статистику, поэтому будет любопытно узнать, сколько автомобилей в России продадут за декабрь, когда новый «утиль» вступил в силу, и сколько машин будет продаваться в следующем, 2026 году.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
