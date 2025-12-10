Сайт Конференция
В России начались испытания нового грузового электровоза 2ЭС11 «Орлец»
Он же локомотив — то, что тянет за собой вагоны различных типов.

В России с её колоссальным железнодорожным хозяйством время от времени требуется полностью обновлять подвижные составы. Ключевым элементом любого поезда является локомотив, и вот сегодня пресс-служба «Группы Синара» сообщила о начале приёмочных и сертификационных испытаний нового электровоза 2ЭС11 «Орлец».

Новый электровоз относится к категории двухсекционных, питающихся переменным током. Сами испытания проходят на экспериментальном кольце в городе Щербинка, входящем в состав Москвы как региона. В ходе испытаний осуществляется комплексная проверка оборудования электровоза, всех его систем и узлов.

Пока что речь идёт о первом этапе приёмочных испытаний, подразумевающих преодоление локомотивом расстояния в 5000 километров со скоростью 120 км/ч и проверку взаимодействия систем и оборудования вместе с работой тормозных систем. На втором этапе «Орлец» пройдёт испытания на соответствие основным характеристикам и показателям, работоспособность светотехнического, санитарно-гигиенического и климатического оборудования, а также систем пожаротушения.

Испытания электровоза 2ЭС11 «Орлец» собираются завершить в апреле наступающего года.

#россия #экономика #промышленность #транспорт #железные дороги #локомотивы
