События в мире Михаил Андреев
В Саратовской области появится первый в России завод по переработке промышленной пыли
Мощность переработки составит свыше 100 000 тонн отходов. На выходе — оксид цинка.

Металлургическое производство по своей сути крайне грязное, но развитие современных технологий позволяет эту самую «грязь» собирать, перерабатывать и делать из неё полезные материалы. Так, на официальном сайте Российского экологического оператора появилась новость о подготовке в Саратовской области к запуску первого в России завода по производству оксида цинка из промышленной пыли сталеплавильных предприятий.

Согласно публикации, предприятие сможет ежегодно перерабатывать свыше 100 000 тонн сталеплавильной пыли и производить около 30 000 тонн оксида цинка, который активно применяется в косметической промышленности, медицине, при производстве бумаги, резины и лакокрасочных материалов. Также оксид цинка применяется в металлургическом производстве, стоматологии, хирургии и радиоэлектронике. В общем, сфера применения крайне широка, и каждая из отраслей является жизненно важной для любой развитой экономики.

Сроки запуска производства пока не обозначены, но сам факт того, что такое предприятие в стране появится — это уже без преувеличения большое свершение.

#россия #экономика #промышленность #металлургия
+
Написать комментарий (0)
