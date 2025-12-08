Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Продажи обновлённого УАЗ «Патриот» планируется начать до III квартала следующего года
Об это сообщил руководитель предприятия.

На днях в Сети появились первые «шпионские фото» рестайлинговой версии внедорожника УАЗ «Патриот». На фотографиях можно было заметить разве что модернизированную светодиодную головную оптику и задние фонари, ну а сегодня генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Алексей Спирин поделился информацией о планируемых сроках старта продаж обновлённой модели автомобиля.

По словам Спирина, это произойдёт до III квартала 2026 года. Также руководитель предприятия уточнил, что на рестайлинговый УАЗ «Патриот» будет устанавливаться 2-литровый 130-сильный дизельный двигатель от автомобиля Sollers Argo, работающий в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. О возвращении на «Патриоты» автоматизированных трансмиссий хоть какого-нибудь типа речи пока, судя по всему, не идёт, что сразу делает эту модель менее привлекательной в сравнении с китайскими крупными внедорожниками.

Интерьер обновлённого УАЗ «Патриот» также претерпел ряд изменений. Заявлено об использовании нового мультируля, изменённом центральном тоннеле и более современной мультимедийной системы.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #уаз #уаз «патриот»
