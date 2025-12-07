Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Самый современный метропоезд «Москва-2026» проходит обкатку сразу на двух линиях столичного метро
Скоро он начнёт курсировать по Замоскворецкой линии.

Обновление подвижного состава в московском метрополитене происходит неравномерно: на одних линиях уже на протяжении многих лет курсируют современные поезда, тогда как на других продолжают ездить либо откровенные старички, либо поезда родом из конца 1990-х — начала 2000-х. Постепенно уровень модернизации подвижного состава доводится до требуемого в современном мире уровня, и на очереди Замоскворецкая (тёмно-зелёная) линия метро.

Так, Дептранс Москвы сообщил о прохождении испытаний новейшего поезда «Москва-2026» сразу на двух линиях: Большой Кольцевой и Замоскворецкой. Процесс обкатки проходит в вечернее время и, по правилам безопасности, без пассажиров.

В рамках обкатки проверяется не только работа основных систем поезда, но и его светодиодная оптика, оснащённая датчиками освещённости: при въезде на станцию и при обнаружении встречного потока света на двухпутных тоннелях фары поезда приглушают яркость, дабы не слепить машинистов встречного состава. Следует помнить, что современные фары поезда метро всегда работают в режиме «дальнего света», поэтому от ослепления спасает только снижение яркости светодиодов.

#россия #экономика #промышленность #транспорт #москва #метро
+
Написать комментарий (0)
