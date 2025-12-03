Никакого противоречия здесь нет. Машины без пробега, но произведены год—два назад.

Агентство «Автостат» продолжает публиковать любопытную статистику, связанную с российским автомобильным рынком. Сегодня, например, руководитель «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что ровно половина (50%) проданных в 2025 году новых автомобилей по факту произведены в 2024 и даже в 2023 году.

Никакого противоречия в этой информации нет. Машины действительно новые, то есть, без пробега, но в связи с тем, что в конце прошлого года ЦБ РФ взвинтил ключевую ставку, сделав тем самым автомобильное кредитование практически неподъёмным для подавляющей части населения, продажи обвалились, и на складах накопилось большое количество машин прошлых годов выпуска.

Количество прошлогодних автомобилей у дилеров потихоньку сокращается: уже в ноябре таких машин было продано всего 20% от общего количества новых авто.

Всего за период с января по ноябрь в России было продано без малого 1,19 миллиона новых легковых автомобилей. Это на 17,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причина та же, что указана нами во втором абзаце данного материала.