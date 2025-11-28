Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость до 22% с 2026 года
Льготная ставка в 10% для социально значимых товаров сохранится.

Информация о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) в России давно не является секретом: были и соответствующие обсуждения, и подготовка законопроекта, и его внесение в Госдуму. И вот сегодня президент России Владимир Путин подписал финальный закон о пересмотре НДС, а фактически — о его повышении с нынешних 20% до 22%. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Как и прежде, целый ряд товаров будет включён в перечень социально значимых, на которые распространяется льготная ставка НДС — 10%. В их число входят лекарства, продукты питания, детские товары, книги, продукция медицинского назначения, сельскохозяйственные животные и другое.

Напомним, что НДС это так называемый косвенный налог. Формально его оплачивает лицо, производящее товары и оказывающее услуги, но фактически его уплата в конечном счёте ложится на покупателя/клиента. Таким образом, цены на товары и услуги в России со следующего года вырастут не только из-за естественной инфляции, но и из-за повышения НДС.

#россия #финансы #экономика #налоги
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
65
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
150
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
20
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
6
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
267
Как Asus ROG Xbox Ally провалился на старте — почему заявления Microsoft не сходятся с цифрами
5

Сейчас обсуждают

Панишер 1
20:19
Ещё раз прописделся Ухаххаха Кудах,я не знаю есть ли тут кто то ничтожнее тебя и твоего подсоса Маэстро полотера. Это ниже дна
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Рвем очко Бернигану
20:18
хахаха.в полит новости я вообще не хожу.там тебе Шишкинс вообще кукан светит и швабрирование.Готовь очко дыра вонючая.И все же -почему 30 .как то обидно даже хахахахахахаах На 6600 мне вообще наплеват...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
20:17
Ты отрицаешь что ты сука,минусующая всех неугодных в полит новостях и где обидели твою кончу 6600? Ахахахха А таких называют именно сука - твое основное занятие шестерить администрации или власти и д...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Рвем очко Бернигану
20:16
Почему сразу 30 -все 50 в Лахте же)))))))) Прост отсоси кончита.Щас с регионов ботофермы подтяну хахахахахахахахахахаа .Так что готовься -Ослиная ялда -шишикнс
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Рвем очко Бернигану
20:15
да нет -ты будешь Ослиная ялда -так честнее.хахаха.похож собственно
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
20:14
Во давай петушара и это повторил ухахахха Хорошо,репутацию свою держишь
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
20:14
И знайте что у петуха Кудахцева около 30 ботов с которых он себе делает отсосы а тех кто его обидел минусит Так что на данном сайте на репутацию в качестве плюсов минусов обращать внимание вообще не ...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Рвем очко Бернигану
20:13
ты петух и пистабол хахаха.ты сам кишка половая и полотер.сам себя лайкает и другим пишет .ты будешь шишкинс -кишка ослиная -так вот
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
20:12
Дуло свое стяни петушара дырявая Ты теперь тут как прокаженных будешь со своими 30 ботами цхахах
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
20:11
О петух Кудахцев попер самоотсосы себе делат цхвххахаха Просто самое ничтожество на сайте Впрочем по посту наверху все кристально ясно цхвххаах
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter