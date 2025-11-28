Льготная ставка в 10% для социально значимых товаров сохранится.

Информация о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) в России давно не является секретом: были и соответствующие обсуждения, и подготовка законопроекта, и его внесение в Госдуму. И вот сегодня президент России Владимир Путин подписал финальный закон о пересмотре НДС, а фактически — о его повышении с нынешних 20% до 22%. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Как и прежде, целый ряд товаров будет включён в перечень социально значимых, на которые распространяется льготная ставка НДС — 10%. В их число входят лекарства, продукты питания, детские товары, книги, продукция медицинского назначения, сельскохозяйственные животные и другое.

Напомним, что НДС это так называемый косвенный налог. Формально его оплачивает лицо, производящее товары и оказывающее услуги, но фактически его уплата в конечном счёте ложится на покупателя/клиента. Таким образом, цены на товары и услуги в России со следующего года вырастут не только из-за естественной инфляции, но и из-за повышения НДС.