В рамках стратегии по переходу транспорта на компримированный природный газ.

Утилизационный сбор давно и беспрестанно является темой для бурных обсуждений в среде автолюбителей и всех им сочувствующих. Тем более что государство не оставляет возможностей регулярно взбалтывать эту воду. Впрочем, как передают «Известия», есть и позитивный повод поговорить об утильсборе.

Согласно раздобытому изданием «Известия» документу, правительство России рассматривает возможность освобождения транспорта на газомоторном топливе от утилизационного сбора. Кроме того, в Министерстве энергетики дали «Известиям» по этому поводу комментарий, из которого следует, что ведомство поддерживает как минимум временное введение льгот по утильсбору для газомоторного транспорта.

В Минэнерго напомнили, что в России реализуется обновлённая энергетическая стратегия, подразумевающая кратное увеличение количества транспорта, работающего на газомоторном топливе. Предполагается, что в течение ближайших 25 лет объём потребления компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) транспортными средствами возрастёт в 13 раз по сравнению с показателями 2023 года.

Стратегия связана с желанием реалистичного улучшения экологических показателей в населённых пунктах без принудительного перехода на электрическую тягу, что в российских реалиях с её климатом и инерционностью — фантастика, причём, даже не научная. Использование КПГ же требует относительно небольших доработок традиционного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, но при этом необходимо понимать, что из-за законов физики такие автомобили пока что продолжают быть двухтопливными: запускаются и прогреваются они на бензине, после чего переходят на газ.