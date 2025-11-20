Незаменимая машина на любой лесопилке или пункте приёма металлического лома.

За тридцать лет мы привыкли к тому, что практически вся техника в России так или иначе имеет иностранное происхождение. Известные события показали, что так недальновидно в деле обеспечения технологической безопасности себя вести было нельзя, и благо, что существуют предприятия и «кулибины», которые готовы потихоньку заместить своей продукцией ранее импортируемые машины.

Так, группа компаний UMG, занимающаяся производством строительно-дорожной и специальной техники, сообщила о том, что её инженерный центр разработал первый отечественный колёсный перегружатель грузоподъёмностью 40,5 тонн. На текущем этапе речь идёт об опытном образце с индексом E350WH, который уже активно трудится в рамках испытаний в режиме реальной эксплуатации на предприятии «Тверской экскаватор».

Как утверждает производитель, герой данного материала создан на базе российских комплектующих и технических решений, соответствуя государственным требованиям в вопросе импортозамещения.

E350WH оснащается экономичным двигателем ЯМЗ-53456 мощностью 250 л. с. и 820-литровым топливным баком, что позволяет сократить время простоя машины при дозаправке. В UMG отмечают, что перегружатель может оснащаться большим количеством навесного оборудования, что позволит расширить сферу его применения: от погрузки сыпучих грузов до перекладывания брёвен и погрузки металлического лома.