Теперь жители города наконец-то ездят на современных поездах.

Техника вокруг нас столь стремительно развивается, что продолжение эксплуатации древних метропоездов ещё советской разработки — это уже не просто неудобно для всех, но и непрактично и неэкономично. Понимание этой объективной действительности есть, поэтому во всех городах, в которых имеются метрополитены, сейчас идёт обновление подвижного состава. Не является исключением и Новосибирск, в который сегодня с опережением графика прибыли четвёртый и пятый метропоезда «Ермак». Соответствующей информацией поделился сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Как напомнил Кудрявцев, правительство города в 2024 году заключило с компанией «Трансмашхолдинг» (ТМХ) контракт на поставку пяти пятивогонных составов «Ермак». Предполагалось, что все составы доберутся до Новосибирска к весне 2026-го, но выполнить контракт удалось с опережением графика примерно на полгода.

Таким образом, поезда раньше пройдут обкатку и быстрее выйдут на линию. Кудрявцев отметил, что первый «Ермак» уже перевозит пассажиров, а второй и третий проходят испытания непосредственно в условиях Новосибирского метрополитена. Четвёртый и пятый же только ожидают начала обкатки.