События в мире Михаил Андреев
Porsche представила электрический кроссовер Cayenne Turbo Electric мощностью до 1156 л. с.
Такую мощность силовая установка электромобиля будет развивать в специальном режиме.

Несмотря на свой премиальный статус, компания Porsche долгое время не переводила свой культовый кроссовер Cayenne на электрическую тягу. Коллеги Porsche по концерну Volkswagen AG экспериментировали с гибридными силовыми установками на кроссоверах, но непосредственно штутгардцы решили пойти дальше и презентовали Cayenne исключительно с электродвигателями.

Электромобиль представлен в двух вариациях: Cayenne и Cayenne Turbo. Первый развивает мощность 408 л. с., а при активации местного «овердрайва» мощность возрастает до 442 л. с. Крутящий момент при этом составляет 835 Нм. Версия Cayenne Turbo оснащается электродвигателями мощностью 857 л. с., которая в «овердрайве» может возрасти до 1 156 л. с. при крутящем моменте в 1 500 Нм.

Заявляется, что с такими характеристиками огромный полноразмерный кроссовер Cayenne Turbo Electric может разогнаться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Максимальная скорость движения составляет 260 км/ч. Дальше, надо полагать, уже отсечка. Машина оснащена всеми современными электронными помощниками и опциями, включая рекуперативное торможение и даже бесконтактную зарядку.

Размеры новинки внушительные: 4985 мм в длину, 1980 мм в ширину и 1674 мм в высоту. Колёсная база, от которой напрямую зависит простор в салоне, составляет 3023 мм, так что четыре даже очень рослых человека разместятся внутри с полным комфортом. Как, собственно, и должно быть в премиальном автомобиле, который в версии Cayenne оценили в 105 200 евро, а в версии Cayenne Turbo — в 165 500 евро. В базовых комплектациях. Сколько это великолепие будет стоить «в максималке» и в России по параллельному импорту, пожалуй, лучше даже не представлять. На заработанные трудом деньги такие машины в любом случае не покупаются.

#автомобили #германия #промышленность #porsche #porsche cayenne
