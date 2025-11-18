Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Новый атомный ледокол «Сталинград» проекта 22220 заложили сегодня в Санкт-Петербурге
Строительству судна официально дан старт.

В России продолжается постепенное увеличение атомного ледокольного флота. Сегодня в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе состоялась церемония закладки нового серийного атомного ледокола проекта 22220 под названием «Сталинград». Это уже седьмой по счёту атомный ледокол данного проекта; всего непосредственно в эксплуатации на данном этапе находятся четыре судна, а ледокол «Чукотка» будет введён в строй в следующем году.

Ледокол «Ленинград» планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году, а «Сталинград»и начнёт бороздить северные моря приблизительно в 2030 году. Иными словами, процесс строительства ледоколов этого проекта весьма затратный по времени.

Но оно и немудрено: на сегодняшний день это самые совершенные атомные ледоколы из числа производящихся серийно. В движение этих колоссов приводят два атомных реактора РИТМ-200, а передаваемая на валы мощность составляет 60 МВт, или свыше 81,5 тысячи лошадиных сил.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути и более стабильного снабжения российских северных населённых пунктов различными товарами.

#россия #экономика #промышленность #судостроение #ледоколы
