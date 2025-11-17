Сейчас он составляет 34 года, а это очень много.

Тема судостроения в России остаётся одной из наиболее болезненных: непонятные перспективы её развития в ситуации текущей геополитической напряжённости, потеря иностранных судостроительных предприятий, на которых десятилетиями для РФ строились новые суда, и в целом большое количество рисков. Тем не менее, всё это необходимо делать, иначе самые экономически выгодные грузоперевозки — морские — станут России недоступны.

В связи с этим сегодня замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в ходе парламентских слушаний поднял тему необходимости снижения среднего возраста гражданских судов в стране с нынешних 34 лет до 22,5 лет. Реализовать эту задачу, естественно, можно только резким наращиванием внутреннего судостроения.

Средний возраст признания судна ветхим и его последующего списания составляет 45 лет, а при необходимости его можно продлить до 50 лет. Как вы понимаете, средний возраст в 34 года означает, что в России немалая доля судов, которые либо приближаются к возрасту списания, либо уже его достигли. До 2030 года, по оценкам Минтранса, в стране потребуется заменить более 1 700 судов.

Следует также понимать, что в период, когда так было просто удобнее, львиная доля российского судостроения и судоремонта была делегирована другим странам, в результате в России теперь критически не хватает судостроительных и судоремонтных мощностей для обеспечения даже внутренних потребностей государства. Собственно, об этом прямым текстом заявил и сам Чекушов, отметивший, что на сегодняшний день 70% российских судов ремонтируются в Китае, Турции и, как ни странно в текущих реалиях, в Южной Корее.