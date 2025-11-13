Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Autonews: McLaren намерена выпустить свой первый кроссовер в 2028 году
Кроссовер-суперкар — это нечастое явление в современной автомобильной индустрии.

Автомобилестроительная компания McLaren Automotive, широко известная своими практически эксклюзивными спортивными автомобилями, метит в сегмент премиальных кроссоверов (SUV). По крайней мере, о том, что компания намерена сделать первый в своей истории кроссовер уже примерно через три года — в 2028 году — сообщило издание Automotive News (Autonews).

Соответствующие сведения издание раздобыло в рамках закрытой встречи представителей McLaren с автодилерами, где был даже показан дизайнерский макет будущего премиального спортивного кроссовера.

Изображение носит иллюстративный характер и не является фотографией/рендером/концепт-артом будущего кроссовера McLaren.

Согласно имеющимся пока неподтверждённым данным, будущая машина получит 8-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания и дополнительный электродвигатель с небольшой тяговой батареей. То есть, технически первый кроссовер McLaren будет подключаемым гибридом.

Журналисты утверждают, что дизайнерский макет героя данной заметки визуально напомнил им Porsche Cayenne Turbo GT или Lamborghini Urus. Что, в принципе, вполне естественно: такой «зализанный» дизайн с покатой крышей соответствует современным спортивным кроссоверам.

#автомобили #mercedes #mclaren
