Если проект удастся реализовать, то это будет сулить удешевление применения таких двигателей.

Возможность работать на разных видах топлива последнее время становится одним из конкурентных преимуществ двигателей внутреннего сгорания. Вот и газотурбинные двигатели в России постепенно пытаются сделать «всеядными». Так, заместитель генерального конструктора Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Дмитрий Карелин сегодня в рамках научно-производственного форума «Золотая долина» в Новосибирске отметил, что специалисты корпорации работают над тем, чтобы создать двухтопливную горелку газотурбинного двигателя, которая могла бы работать и на метане, и на водороде.

Изображение носит иллюстративный характер и не является моделью двигателя-героя данного материала.

По словам Карелина, реализации этой задачи не так проста, как может показаться на первый взгляд, и представляет собой «очень большую научную проблему». Собственно, это и естественно: у водорода и метана совершенно разная энергоёмкость на единицу объёма, а также разные температуры горения топливовоздушных смесей.

Тем не менее, добавил заместитель генерального конструктора ОДК, испытания оснащённых такими горелками газотурбинных двигателей ведутся в Самаре.

Пока что речь идёт о применении таких двухтопливных газотурбинных двигателей на земле — в качестве компрессорных установок или же первичных источников энергии на тепловых электростанциях. Следует отметить, что если технологии продолжат развиваться, то в перспективе такими двигателями можно будет оснащать самолёты. Вопрос лишь в том, насколько безопасно и реалистично заменить привычные топливные баки самолёта на резервуары со сжатым до запредельного давления метаном и уж тем более водородом.