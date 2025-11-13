Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
ОДК разрабатывает водородно-метановую горелку для газотурбинных двигателей
Если проект удастся реализовать, то это будет сулить удешевление применения таких двигателей.

Возможность работать на разных видах топлива последнее время становится одним из конкурентных преимуществ двигателей внутреннего сгорания. Вот и газотурбинные двигатели в России постепенно пытаются сделать «всеядными». Так, заместитель генерального конструктора Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Дмитрий Карелин сегодня в рамках научно-производственного форума «Золотая долина» в Новосибирске отметил, что специалисты корпорации работают над тем, чтобы создать двухтопливную горелку газотурбинного двигателя, которая могла бы работать и на метане, и на водороде.

Изображение носит иллюстративный характер и не является моделью двигателя-героя данного материала.

По словам Карелина, реализации этой задачи не так проста, как может показаться на первый взгляд, и представляет собой «очень большую научную проблему». Собственно, это и естественно: у водорода и метана совершенно разная энергоёмкость на единицу объёма, а также разные температуры горения топливовоздушных смесей.

Тем не менее, добавил заместитель генерального конструктора ОДК, испытания оснащённых такими горелками газотурбинных двигателей ведутся в Самаре.

Пока что речь идёт о применении таких двухтопливных газотурбинных двигателей на земле — в качестве компрессорных установок или же первичных источников энергии на тепловых электростанциях. Следует отметить, что если технологии продолжат развиваться, то в перспективе такими двигателями можно будет оснащать самолёты. Вопрос лишь в том, насколько безопасно и реалистично заменить привычные топливные баки самолёта на резервуары со сжатым до запредельного давления метаном и уж тем более водородом.

#россия #технологии #техника #экономика #промышленность #наука #двигатели
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Дмитрий Патрушев
20:06
Там даже если +50%, то уже революционная будет архитектура
Великобритания построит первую в стране малую модульную атомную электростанцию
kilobait3
20:05
При понижении питалова они очень экономичные при хорошей производительности.
Субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 обогнал Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench
Bernigan
20:01
А 12100 120 выдаёт, просто процы амд такой же распиаренный кал как и видюхи, часто читаю о непонятных фризах у челов с говнопроцами амд, но они в силу своей тупости считают что это что угодно, но не ш...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Mallory
20:01
Так он искренне думает что вот, он гениальный разработчик, произвел революцию, изобрел installer.sh, а эти неблагодарные его не слушают, а только на смех поднимают. Так еще и задают неприятные вопросы...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Куйбышев
19:59
В паре с Бубликом или так по жизни самоидентифицируется?
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Алескандр Индустриевич
19:55
А ты прикинь что вся эта мудотень под названием "наша Вселенная" находится в теле существа или в его клетке. Тогда все эти процессы понятны и легко объяснимы. А теперь дальше прикинь, в каждой клетке ...
Астрономы обнаружили аномалии звездообразования в центре Млечного Пути
Nahoni
19:52
Автор, 9800x3d брался месяц назад на Савеле за 41 500. Зачем рекламировать 7800 на 2 тыс дешевле ? Это совершенно разные песни.
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Алескандр Индустриевич
19:48
Да кто их там бандерлогов разберёт, не исключено, что она Зешканус Зустикус.
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Offtop2006
19:39
Засикс это она.
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Mallory
19:31
> Даже купил дополнительный трафик для мобильного интернета Вот интересно, как у чимбы получается ставить минусы комментариям сразу как они появятся, если ему надо постоянно покупать пакеты трафик и ...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
