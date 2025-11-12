Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Reuters: мировые продажи электромобилей и гибридов в октябре выросли на 23%
Всю позитивную для таких машин статистику держит на себе Китай.

При всём упоре правительств стран на продвижение гибридных автомобилей и электромобилей, подлинных, заметных и осязаемых успехов в этом деле удалось добиться только Китаю. И это не громкие слова, а неподкупная и очень упрямая статистика, которой сегодня поделилось агентство Reuters.

Согласно публикации агентства, ссылающегося на исследование компании Rho Motion, в октябре этого года в мире было продано 1,9 миллиона подключаемых гибридов и электромобилей, из которых 1,3 миллиона — в Китае. Рост составил 23% по сравнению с октябрём прошлого года. Ещё без малого 373 тысячи таких машин было продано в Европе (рост 36%).

Любопытно, что в Северной Америке продажи гибридов и электрокаров за октябрь обвалились на 41% по сравнению с показателями октября 2024 года и составили всего чуть больше 100 тысяч экземпляров. В остальном мире в общей сложности в октябре было продано 141,3 тысячи «электричек» и гибридов, а рост от года к году составил 37%.

Иными словами, в Китае каждый месяц продаётся больше гибридов и электрокаров, чем в остальном индустриально развитом мире за два месяца. Поистине потрясающая статистика, наглядно демонстрирующая, что может быть, если создавать действительно доступные электромобили, предоставлять реальные налоговые льготы за владение ими и жить в подходящей для них климатической зоне.

#техника #экономика #автомобили #электромобили #промышленность #наука #гибридные автомобили
