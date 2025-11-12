Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минпромторг: в России разрабатываются девять новых машин и оборудования для пищевой промышленности
Еда первична, всё остальное, как ни странно, вторично.

При всей важности развития тяжёлого, транспортного и энергетического машиностроения, есть одна машиностроительная отрасль, которая по традиции остаётся в тени, хотя является самой важной из всех. Речь идёт о пищевом и сельскохозяйственном машиностроении, обеспечивающем рост производительности в сфере, дающей людям самом главное — пищевые продукты.

В Минпромторге России важность данной отрасли осознают, поэтому сегодня глава ведомства Антон Алиханов в ходе своего выступления на правительственном часе в Госдуме напомнил, что в стране на данный момент разрабатываются девять новых машин и видов оборудования для пищевой промышленности.

В качестве примера таких создаваемых в России агрегатов Алиханов привёл машины для сортировки яиц, свеклоуборочные комбайны, автоматизированные линии приёмки птицы и многое другое.

Сейчас отечественные машиностроители, добавил глава Минпромторга, обеспечивают в среднем порядка 54% потребностей российского сельского хозяйства и пищевой промышленности в механизации. Есть более импортозамещённые направления, а есть менее: в частности, по словам Алиханова, критически необходимо работать над повышением локализации оборудования, задействованного в масложировой отрасли. Сейчас оно локализовано на 30%, а доля отечественных производителей и вовсе составляет всего 21%.

#россия #экономика #промышленность #машиностроение
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
8
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
83
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
51
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
7
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
17
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
74
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
7

Сейчас обсуждают

Ni9999
17:57
Что за п-ц я сейчас прочитал?
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Александр Пономарев
17:56
а 5700x3d быстрее 5600х в играх процентов на 15... то есть менять видяху надо, а не процессор!
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Mallory
17:43
Можно и NAS собрать, но вы думаете Чимбал такое осилит?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
max1024
17:35
спасибо, не нужно, я использую SSD через адаптеры для плат с IDE, с хдд было бы все печальнее, хотя раньше как-то жили с этим =)
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
Славчан Сидоров
17:25
"Если у тебя видеокарта не уровня RTX 5090 — значит, ты не геймер. Демонстрация мощности системы стала новой формой самоутверждения: бахвальство производительностью превратилось в мейнстрим." Что за б...
Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
PanzerK
17:15
Т.е. опыт у вас нулевой в железе и сборке ПК, так и запишем. Эникейщик районного уровня... ну такие себе заслуги. Ещё и AMуDе головного мозга где то умудрились подхватить, что ещё более вас характери...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Alexey B
17:06
... в IT плотно начал работать с 1997-го (IBM PC в пользовании с 93-го)... в те времена даже самого термина IT в России не было. В крупных государственных и коммерческих организациях тогда был в ходу ...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
swr5
16:58
Очень хорошее замечание о том, что с виндой сами пользователи становятся товаром. Люди сами покупают устройство или компьютер за свои деньги но microsoft и другие структуры банально использует их желе...
Создатель диспетчера задач Windows назвал причины неприятия 11-й версии даже опытными пользователями
Offtop2006
16:54
А какими ботами пользуетесь?
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Offtop2006
16:51
Память сейчас одичала и стала скакать в два-три раза выше, чем было ещё летом.
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter