Еда первична, всё остальное, как ни странно, вторично.

При всей важности развития тяжёлого, транспортного и энергетического машиностроения, есть одна машиностроительная отрасль, которая по традиции остаётся в тени, хотя является самой важной из всех. Речь идёт о пищевом и сельскохозяйственном машиностроении, обеспечивающем рост производительности в сфере, дающей людям самом главное — пищевые продукты.

В Минпромторге России важность данной отрасли осознают, поэтому сегодня глава ведомства Антон Алиханов в ходе своего выступления на правительственном часе в Госдуме напомнил, что в стране на данный момент разрабатываются девять новых машин и видов оборудования для пищевой промышленности.

В качестве примера таких создаваемых в России агрегатов Алиханов привёл машины для сортировки яиц, свеклоуборочные комбайны, автоматизированные линии приёмки птицы и многое другое.

Сейчас отечественные машиностроители, добавил глава Минпромторга, обеспечивают в среднем порядка 54% потребностей российского сельского хозяйства и пищевой промышленности в механизации. Есть более импортозамещённые направления, а есть менее: в частности, по словам Алиханова, критически необходимо работать над повышением локализации оборудования, задействованного в масложировой отрасли. Сейчас оно локализовано на 30%, а доля отечественных производителей и вовсе составляет всего 21%.