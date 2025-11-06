Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Россию в октябре ввезли рекордное количество подержанных легковых автомобилей
По данным «Автостата», это самый высокий месячный показатель за всё время ведения статистики.

В текущем году российский автомобильный рынок наблюдал если не обвал, то значительное сокращение: резкий рост стоимости сделал покупку машины «за свои» практически невозможной для среднестатистического представителя рабочего класса. В то же время покупка автомобиля в кредит стала недоступной из-за заградительно высоких процентных ставок.

Тем не менее, в октябре на фоне приближения момента изменения механизма расчёта утилизационного сбора, который сделает примерно две трети импортируемых в Россию автомобилей ещё дороже, граждане решили поскрести по сусекам и всё-таки приобрести пусть и подержанную, но иномарку.

Так, руководитель издания «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что в октябре в Россию было ввезено 59,9 тысяч подержанных легковых автомобилей, что стало рекордным месячным значением за всё время, которое «Автостат» ведёт соответствующую статистику.

Страной, из которой в Россию ввозится наиболее крупная доля авто с пробегом, является Япония — на неё приходится 35,3% всех импортированных подержанных легковушек. За Японией следует Южная Корея с долей в 23%, а за ней — Китай с долей в 17,6%. Любопытно, что топ-4 в этом рейтинге замыкает Грузия с 10,2%.

Причина такого явления проста: пока есть возможность, автолюбители стараются ввезти машины по пока ещё льготному утилизационному сбору, оплачиваемому физическими лицами. После изменения механизма расчёта утильсбора, который вступит в силу 1 декабря этого года, льготная ставка при ввозе импортного автомобиля для личного пользования сохранится, но будет распространяться только на автомобили с мощностью двигателя не более 160 л. с.

#россия #экономика #автомобили
