Запуск производства назначен на конец этого года. То есть, уже в самое ближайшее время.

Поскольку с относительно недавних пор России в плане обеспечения потребностей внутреннего рынка в грузовых автомобилях не на кого рассчитывать, кроме самой себя, Беларуси и Китая, в стране началось развёртывание новых производственных площадок по выпуску соответствующей техники. В частности, в Санкт-Петербурге в высокой степени готовности находится дополнительная сборочная линия грузовиков Брянского автомобильного завода (БАЗ).

Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов. Также он подтвердил, что запуск данной производственной площадки запланирован на конец текущего года. Проще говоря, в ближайшие неполных два месяца.

Производство грузовиков БАЗ будет организовано на предприятии в Шушарах, где ранее собирались грузовики Scania и MAN.