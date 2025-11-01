И не простых, а «тюнингованных». Банкет оплатил один из американских миллиардеров.

Быть может, дизайн электропикапа Tesla Cybertruck и стал одним из самых неоднозначных в истории автомобилестроения, но трудно спорить с тем, что в расцветке и «обвесе» для силовых ведомств такая машина смотрится гораздо эффектнее. Возможно, именно так рассуждал американский миллиардер Бенджамин Хоровиц, решивший подарить полиции города Лас-Вегас десять «кибертраков».

Как сообщает издание Carscoops, все десять электромобилей были усовершенствованы и доработаны компанией Unplugged Performance с учётом их сферы применения. Полицейские Tesla Cybertruck получили усиленную тормозную систему и подвеску, а также мощные бамперы. Естественно, весь набор полицейского оборудования — от спецсигналов до средств связи — также на месте.

Насколько после всех модификаций увеличилась масса Tesla Cybertruck и, как следствие, ухудшились её динамические характеристики, не уточняется. А для полицейской машины, которая должна в том числе периодически участвовать в погонях, это немаловажный вопрос.

Полицейский департамент Лас-Вегаса же мыслит другими категориями — экономией. Предполагается, что замена стандартных полицейских машин «кибертраками» позволит городскому бюджету за пять лет сэкономить на каждой машине как минимум $47 540 на обслуживании, топливе и других обязательных расходах. Понятно, что эта «экономия» в масштабах стоимости усиленных Tesla Cybertruck сугубо символическая, но в данном случае бюджету игорной столицы мира эта «обновка» ничего не стоила. А вот какие цели преследовал господин Хоровиц, вопрос пока открытый.