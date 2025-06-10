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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Аэрофлот» рассчитывает получить более 100 самолётов МС-21 к 2030 году
А ведь помимо «Аэрофлота» в России есть и другие авиакомпании, которым тоже нужны эти лайнеры в больших количествах.

В следующем году, если всё пойдёт по плану, первые импортозамещённые самолёты МС-21 начнут передавать заказчикам в лице авиакомпаний. Одним из первых новые самолёты получит «Аэрофлот», и сегодня генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский в ходе интервью телеканалу «Россия-24» заявил о том, что в «Аэрофлоте» планируют получить от производителя более ста единиц МС-21 к 2030 году.

Как отметил Александровский, в авиакомпании уже идёт подготовка к началу эксплуатации МС-21, включая возведение дополнительных ангаров, которые позволят одновременно производить обслуживание десяти самолётов.

Не стоит забывать, что помимо «Аэрофлота» в России имеются и другие крупные и не очень авиакомпании, которые тоже ждут отечественные гражданские самолёты. Всего ёмкость российского внутреннего авиарынка подразумевает постепенное производство нескольких сотен единиц МС-21, а также ещё нескольких сотен единиц импортозамещённых лайнеров SJ-100 и Ту-214. При этом также следует помнить о внешних рынках, уставших от дуополии Boeing и Airbus.

Иными словами, перед производителем МС-21 стоит большая задача, и под её реализацию предприятие до 2030 года получит инвестиции более чем на 65 миллиардов рублей. Деньги направят на расширение производства, закупку оборудования и набор/обучение персонала.

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#россия #экономика #авиация #промышленность #транспорт #гражданская авиация #авиастроение #мс-21 #аэрофлот
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