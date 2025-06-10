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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Производителю самолётов МС-21 выделят 65 млрд рублей на техническое перевооружение
Предстоит большая работа, итогом которой должен стать выход на приемлемое количество выпускаемых ежегодно самолётов.

Потребность российской гражданской авиации в среднемагистральных лайнерах составляет несколько сотен единиц, которые будут постепенно замещать собой закупленные при совсем иной геополитической реальности самолёты от Boeing и Airbus. Замещение иностранных лайнеров отечественными займёт не одно десятилетие и со временем потребует значительного масштабирования их производства.

Сегодня стало известно, что такое масштабирование всё-таки будет проводиться. Так, согласно раздобытому изданием «Интерфакс» комментарию пресс-службы правительства Иркутской области, ПАО «Яковлев», которое отвечает за производство среднемагистральных лайнеров МС-21, получит в срок до 2030 года свыше 65 миллиардов рублей инвестиций на техническое перевооружение.

Данные средства будут направлены на закупку оборудования, расширение производственных площадей, а также на набор и обучение рабочего персонала, дабы в конечном счёте выйти на целевой показатель производства 36 самолётов МС-21 ежегодно.

Серийное производство и поставки МС-21 заказчикам начнутся в следующем году. Сейчас самолёт проходит сертификационные испытания. Необходимо понимать, что авиационному рынку давным-давно требуется реальный конкурент, который сможет откусить хотя бы некую часть данного рынка и разбавить тем самым дуополию Boeing и Airbus, которая плохо влияет на качество производимых ими самолётов при безмерно раздутых ценах.

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#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация #авиастроение #мс-21
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