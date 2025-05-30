Полезное новшество, которое упростит процесс диагностики и техобслуживания бортов.

С развитием и распространением компьютерных систем вести рутинные дела стало гораздо легче. В том числе это касается и обслуживания различной техники, включая авиационную. И вот сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что в рамках форума «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), который пройдёт со 2 по 5 июня в Нижнем Новгороде, представит сервисную IT систему «КУПоЛ» для гражданских лайнеров SJ-100 и МС-21.

В задачу системы будет входить сбор всех сведений о самолёте с момента его производства до самого списания, включая замену агрегатов и узлов, а также ведение учёта проведённых ремонтов и простоев самолёта. При этом система будет координировать между собой все внесённые в её алгоритм предприятия, авиакомпании и сервисные центры.

По замыслу создателей «КУПоЛа», применение этой системы позволит не только увеличить прозрачность процессов, но и значительно их автоматизировать, что, в теории, позволит сократить время простоя самолётов до 10 %. А простаивающий самолёт — это самолёт, который не зарабатывает деньги, что для авиакомпаний, стремящихся к максимизации лётного времени лайнеров, критически важно.

Напомним, что поставки первых серийных импортозамещённых самолётов SJ-100 и МС-21 российским авиакомпаниям начнутся в следующем году. Потребность внутреннего российского рынка составляет несколько сотен единиц лайнеров обоих типов, а потребность внешних рынков, уставших от дуополии Boeing и Airbus, на несколько порядков выше. Так что в ближайшие десятилетия авиазаводам будет, чем заниматься.