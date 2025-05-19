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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ушаков: Трамп видит Россию как одного из важнейших торговых партнёров США
По словам помощника президента РФ, президенты тепло пообщались.

Когда президент США Дональд Трамп на прошлой неделе анонсировал уже состоявшийся сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он отметил, что обсуждаться будут не только вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта, но и вопросы торговли между двумя государствами.

Из краткого комментария Путина прессе могло сложиться впечатление, что двухчасовые переговоры ограничились исключительно обсуждением украинского кризиса, но на деле, как и планировал Трамп, также обсуждались и вопросы двустороннего развития экономических отношений между Россией и США.

Об этом сначала заявил сам президент США, отметив имеющуюся у России «колоссальную возможность» для создания богатства и рабочих мест на фоне желания Москвы вести с Вашингтоном торговлю, затем факт обсуждения лидерами экономических вопросов подтвердил и помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, президент США видит Россию в качестве одного из основных, важнейших партнёров Америки в торгово-экономическом плане. Ушаков не стал уточнять, означает ли это, что США будут снимать с России все введённые против неё с 2014 года санкции, что, напомним, является одним из выдвинутых Москвой условий для общего урегулирования нынешней кризисной ситуации, но очевидно, что в условиях санкционного давления быть «одним из важнейших» торговых партнёров технически невозможно.

Помощник российского лидера также добавил, что Трамп и Путин тепло пообщались и даже обращались друг к другу просто по имени, а когда разговор подошёл к своему логическому завершению, оба не хотели класть трубку первыми. Президент США, по словам Ушакова, выразил готовность в любой момент поговорить со своим российским коллегой. Главы государств не исключили возможность личной встречи, но место и время, отметил Ушаков, пока не определены.

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#россия #сша #политика #экономика
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