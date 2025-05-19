По словам помощника президента РФ, президенты тепло пообщались.

Когда президент США Дональд Трамп на прошлой неделе анонсировал уже состоявшийся сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он отметил, что обсуждаться будут не только вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта, но и вопросы торговли между двумя государствами.

Из краткого комментария Путина прессе могло сложиться впечатление, что двухчасовые переговоры ограничились исключительно обсуждением украинского кризиса, но на деле, как и планировал Трамп, также обсуждались и вопросы двустороннего развития экономических отношений между Россией и США.

Об этом сначала заявил сам президент США, отметив имеющуюся у России «колоссальную возможность» для создания богатства и рабочих мест на фоне желания Москвы вести с Вашингтоном торговлю, затем факт обсуждения лидерами экономических вопросов подтвердил и помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, президент США видит Россию в качестве одного из основных, важнейших партнёров Америки в торгово-экономическом плане. Ушаков не стал уточнять, означает ли это, что США будут снимать с России все введённые против неё с 2014 года санкции, что, напомним, является одним из выдвинутых Москвой условий для общего урегулирования нынешней кризисной ситуации, но очевидно, что в условиях санкционного давления быть «одним из важнейших» торговых партнёров технически невозможно.

Помощник российского лидера также добавил, что Трамп и Путин тепло пообщались и даже обращались друг к другу просто по имени, а когда разговор подошёл к своему логическому завершению, оба не хотели класть трубку первыми. Президент США, по словам Ушакова, выразил готовность в любой момент поговорить со своим российским коллегой. Главы государств не исключили возможность личной встречи, но место и время, отметил Ушаков, пока не определены.