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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин заявил о необходимости определения эффективных путей движения к миру на Украине
Россия готова работать над меморандумом о возможном будущем мирном договоре.

Сегодня состоялся основной информационный повод не только текущего дня, но и, возможно, всей грядущей недели в целом: третий публичный телефонный разговор президентов России и США. Главной темой обсуждения был украинский кризис и возможные пути к его урегулированию, и в рамках комментария для прессы президент России Владимир Путин в сжатой форме озвучил первые подробности.

По словам Путина, Россия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, и для движения в этом направлении должны быть определены «наиболее эффективные» пути.

Глава российского государства добавил, что в рамках разговора с президентом США была достигнута договорённость о том, что Россия предложит Украине работу над меморандумом о возможном будущем мирном договоре, включающем принципы урегулирования как такового, сроки заключения мирного договора и вопросы временного прекращения огня при достижении договорённостей между сторонами конфликта.

В общей сложности телефонный разговор продолжался более двух часов. И Путин, и Трамп отметили его важность и позитивную роль.

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#россия #украина #сша #политика
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