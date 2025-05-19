Президент США уведомил европейских лидеров и даже Папу Римского о состоявшемся разговоре с Путиным.

Президент России Владимир Путин уже дал прессе свой комментарий о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, теперь настала очередь американской стороны. Обнадёживающую сразу в нескольких аспектах выдержку из разговора Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Как следует из публикации Трампа, президент США очень позитивно оценил состоявшийся разговор с Путиным. По словам американского президента, Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта, причём условия будут обсуждаться между двумя сторонами-участницами конфликта, поскольку именно они обладают всей полнотой информации.

Трамп добавил, что Россия желает вести масштабную торговлю с США после окончания украинского конфликта, и отметил, что он согласен с этой идеей. По словам американского лидера, у России безграничный потенциал и она обладает «колоссальной возможностью» создания богатства и большого количества рабочих мест. Имеется в виду, естественно, за счёт экономического взаимодействия с США.

Американский лидер не стал уточнять, означает ли это, что США снимут с России все санкции и иные ограничения, но очевидно, что без этого процесса реализация вышеизложенной идеи попросту невозможна.

Дональд Трамп уведомил о своём разговоре с Владимиром Путиным основных европейских союзников США, включая канцлера ФРГ, президента Франции, премьер-министра Италии, президента Финляндии и главу Еврокомиссии. Владимира Зеленского Трамп тоже уведомил. В завершение своего комментария президент США заявил, что Ватикан в лице Папы Римского выразил заинтересованность в предоставлении площадки для переговоров между РФ и Украиной, что само по себе достаточно любопытно.