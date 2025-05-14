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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Авиадвигатели ПД-8 продемонстрировали устойчивую работу на больших углах атаки
Соответствующей информацией поделилась Объединённая авиастроительная корпорация.

Введение нового авиационного двигателя в коммерческую эксплуатацию — это всегда длительный процесс. Связан он не только со сложностью проектирования и производства современных авиадвигателей, но и с необходимостью проведения многочисленных лётных испытаний, в рамках которых двигатель получит сертификацию и будет признан готовым к использованию в самолётах для перевозки людей и грузов.

Сейчас российские авиадвигатели ПД-8 активно испытываются в составе импортозамещённых версий региональных лайнеров «Суперджет», и сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила об успешном прохождении очередного лётного испытания.

В его рамках самолёт, оснащённый двигателями ПД-8, вышел на большой угол атаки (положение крыла и, как следствие, двигателей, относительно набегающего потока воздуха), составивший 25°, и продолжил полёт на скорости 99 узлов. Как добавила ОАК, раньше ПД-8 проверялись в более щадящих режимах: с углом атаки в 16° при скорости 150 узлов.

В ОАК отметили, что ПД-8 устойчиво и надёжно отработали в вышеуказанном режиме. Целью испытания, в частности, была проверка системы защиты от выхода на большие углы атаки.

Необходимо понимать, что 25° — это достаточно большой угол атаки для гражданского самолёта, который при коммерческой эксплуатации вряд ли когда-нибудь будет достигаться. Тем не менее, испытать самолёт и его двигатели в данном режиме необходимо — на всякий случай. В авиации вообще системы и агрегаты рассчитываются на значительно более высокие нагрузки, чем те, с которыми они будут сталкиваться в повседневности. За счёт этого обеспечивается надёжность и безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

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#россия #экономика #авиация #промышленность #импортозамещение #гражданская авиация #авиастроение #sj-100 #пд-8 #«суперджет»
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