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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МС-21 с российскими системами и агрегатами совершил перелёт из Иркутска в Подмосковье
В данном случае речь идёт об опытном образце самолёта.

Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21 активно подготавливают к началу сертификационных испытаний. С этой целью сегодня из Иркутска, где производят главную надежду отечественной гражданской авиации, перелёт в подмосковный Жуковский совершил опытный образец МС-21 с полностью российскими системами и агрегатами, включая двигатели ПД-14.

Как сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), время перелёта импортозамещённого МС-21 составило 6 часов и 8 минут. Сам полёт проходил на высоте 11 тысяч метров, а скорость достигала 800 км/ч. Согласно комментариям лётчиков-испытателей, продолжительный полёт прошёл успешно, системы отработали штатно, без нареканий.

Сертификационные испытания импортозамещённого МС-21, согласно имеющимся данным, начнутся в этом месяце. Проходить они будут долго, поэтому поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся только в следующем году. Опять же, если процесс не затянется и график начала поставок не придётся снова смещать вправо.

Напомним, что МС-21 подразумевается как конкурент Boeing 737 и Airbus 320. Потребность отечественного рынка в данных самолётах составляет несколько сотен единиц, поэтому Иркутский авиационный завод, на котором и производят МС-21, будет загружен работой на долгие годы вперёд.

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#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация #авиастроение #мс-21
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