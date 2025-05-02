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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сертификационные полёты МС-21 планируется завершить летом 2026 года
Всего самолёт ожидает порядка 230 полётов. Начало — летом текущего года.

Импортозамещённые версии российских гражданских лайнеров МС-21 приступят к сертификационным полётам этим летом. Процесс будет небыстрым, поскольку нужно проверить все системы в разных режимах работы, да и в целом речь всё-таки идёт об авиации, где всё должно работать безукоризненно. И вот сегодня замгендиректора входящего в состав Объединённой авиастроительной корпорации ПАО «Яковлев» Анатолий Гайданский поделился информацией о сроках проведения сертификационных полётов МС-21.

По словам Гайданского, процесс займёт около года: завершить сертификационные полёты на двух испытательных образцах МС-21 планируют до середины 2026 года. Всего, добавил Гайданский, лётчикам в рамках сертификации МС-21 предстоит провести около 220—230 полётов, и лишь после этого самолёты получат одобрение и смогут начать поставляться заказчикам — авиакомпаниям.

Только один из двух готовящихся к сертификационным полётам испытательных образцов МС-21 является полностью импортозамещённым, и сейчас он находится на завершающей стадии сборки на заводе ПАО «Яковлев». Второй МС-21 частично импортозамещён: на нём используется российские системы, авионика и агрегаты.

Напомним, что МС-21 относится к классу среднемагистральных пассажирских самолётов и рассматривается как прямой конкурент Boeing 737 и Airbus A320/A321. С началом активного производства двигателей ПД-14 Россия стала единственным государством в мире, обладающим полным спектром авиастроительных компетенций, и производящим самолёты полностью на территории одной страны.

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#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация #авиастроение #мс-21
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