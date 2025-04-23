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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Полностью импортозамещённый «Суперджет» совершил свой первый полёт
В небо поднялся третий опытный самолёт, в котором установлены российские двигатели и российские системы.

На днях госкорпорация «Ростех» и входящая в её состав Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщили о том, что полностью импортозамещённая версия гражданского лайнера SJ-100 («Суперджет») готовится к началу лётных испытаний, которые должны состояться до конца текущего месяца.

Ранее проходили испытания частично импортозамещённых «Суперджетов» в двух вариантах — с российскими двигателями, но импортными системами, а также с российско-французскими двигателями, но с отечественными системами, и понятно, что стоит задача объединения этих «частей» в один полностью российский самолёт. Самолётостроители и лётчики ожидали начала пригодной для проведения испытаний погоды, и вот сегодня утром «Ростех» со ссылкой на ОАК сообщил о том, что первый испытательный полёт третьего опытного образца «Суперджета» прошёл успешно.

В рамках испытательного полёта, продолжавшегося порядка сорока минут, самолёт поднимался на высоту до 3 000 метров и развивал скорость до 500 км/ч. Проверялась работа российских двигателей ПД-8 в составе с российскими авиационными системами: шасси, авионикой, системами кондиционирования воздуха, системами электроснабжения всех остальных систем самолёта, и прочим. Всего, как утверждает Объединённая авиастроительная корпорация, около сорока ранее закупавшихся за рубежом авиационных систем «Суперджета» были заменены на российские.

Напомним, что «Суперджет» — это ближнемагистральный пассажирский самолёт, в задачу которого входит обеспечение авиасообщения между регионами страны и со странами ближнего зарубежья. Вместе со среднемагистральным лайнером МС-21 это две главные надежды российского гражданского авиапрома. Ожидается, что поставки самолётов заказчикам начнутся в следующем году.

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#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация #sj-100 #«суперджет»
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