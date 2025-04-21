Соответствующей информацией поделился замглавы Объединённой авиастроительной корпорации.

Испытания и сертификация самолёта SJ-100 («Суперджет») проходят в несколько параллельных друг другу этапов. Тестируется версия самолёта с импортозамещёнными системами, но с первоначальными двигателями совместного российско-французского производства, а также версия с отечественными двигателями ПД-8, но с первоначальными авиационными системами иностранного производства.

Нетрудно понять, что конечной целью российского гражданского авиастроения является своеобразное совмещение этих двух версий в одну — полностью импортозамещённую во всех аспектах.

Процесс идёт, и, как заявил сегодня замглавы Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Олег Бочаров, полностью импортозамещённый самолёт SJ-100 передан на лётно-испытательную станцию и проходит этап наземных отработок систем. Сейчас испытатели ждут подходящей погоды для лётной проверки данного борта. Первый полёт полностью импортозамещённого самолёта пройдёт до конца текущего месяца.

Напомним, что SJ-100 вместе с МС-21 это главные надежды российской гражданской авиации, поскольку относятся к самолётам самых востребованных классов: ближнемагистрального (регионального) и среднемагистрального соответственно. Для данных лайнеров отечественные двигателестроители разработали двигатели ПД-8 и ПД-14. Поставки SJ-100 и МС-21 заказчикам планируют начать в следующем году.