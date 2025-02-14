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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал альтернативу вступлению в НАТО для Украины
Похоже, в Киеве так и не прочитали одну из основных целей Москвы в рамках СВО.

То, что Украине не видать членства в НАТО, уже очевидно, пожалуй, даже самым невнимательным любителям смотреть на мир сквозь розовые очки. Комментарии президента США Дональда Трампа, генсека НАТО Марка Рютте, условия России по специальной военной операции, всё это полностью перечёркивает даже идею включения Украины в состав Североатлантического альянса. Возможно, в Киеве кто-то уже начал понимать, что страной просто воспользовались для ведения боевых действий против России, но пока что это не преобладающее мнение.

В частности, Владимир Зеленский, находящийся сейчас в Мюнхене на конференции по безопасности, придумал новую альтернативу вступлению Украины в НАТО. По словам Зеленского, такой альтернативой станет только огромная армия.

«Это будет армия в 1,5 миллиона», — заявил Зеленский, добавив, что солдаты должны быть экипированы оружием и снаряжением натовского образца.

Как относиться к данному комментарию Зеленского, каждый пусть решает для себя сам. Напомним лишь, что ранее Зеленский требовал от Запада предоставить Украине ядерное оружие в качестве альтернативы вступлению в НАТО.

Что до плана по созданию полуторамиллионной армии, то этот план разбивается о ряд объективных фактов. Во-первых, Украине не на что содержать такие вооружённые силы: после завершения кризиса все ресурсы страны, которые не будут отданы Соединённым Штатам в качестве возмещения долгов за ранее оказанную помощь, будут направлены на восстановление государства. Во-вторых, никто не позволит Украине иметь такие крупные вооружённые силы: напоминаем, что демилитаризация (разоружение) Украины — это одно из краеугольных, то есть, абсолютно обязательных к выполнению условий России. У Киева не должно быть ни тяжёлых вооружений, ни авиации, ни большой численности войск, а всё то тяжёлое вооружение, что будет у Украины на момент подписания соответствующего документа, должно быть передано России.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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