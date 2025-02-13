Россия предупреждала об этом ещё задолго до Путина.

Сейчас многие это забыли, но тот факт, что втягивание Украины в НАТО для России абсолютно неприемлемо и может вызвать самую жёсткую реакцию вплоть до силового решения данной проблемы, оговаривался российским политическим руководством задолго до того, как фамилия Путин вообще появилась в серьёзной политической жизни страны. Советники президентов США, а также президентов Франции и канцлеров Германии постоянно утверждали, что втягивание Украины в НАТО — это колоссальный и неоправданный риск, и до определённого момента этих советников слушали. Затем неоконсервативная повестка захватила западные политические элиты, и в результате сегодня мир уже радикально изменился и уже не будет прежним.

Как ни странно, но о том факте, что Россия задолго до Путина предупреждала Запад о неприемлемости даже мыслей о включении Украины в состав НАТО, сегодня вспомнил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы прессы по итогам переговоров с Путиным и Зеленским.

По словам Трампа, вступление Украины в НАТО «нереалистично» и «непрактично», и что россияне на протяжении многих лет заявляют, что не допустят такого сценария. Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку, но будет требовать гарантий.

Вместе с тем Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине, и что прекращение огня в стране может произойти уже в обозримой перспективе. По словам президента США, он предложил своему российскому коллеге остановку огня на Украине. В ответ Путин сказал, что разрешение кризисной ситуации должно быть не временным, а постоянным.

Возвращение территорий Украиной Трамп счёл маловероятным сценарием. Президенты США и России условились чаще общаться по телефону и затем провести личную встречу, включая визиты президента США в Россию и президента России — в США.