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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Членство Украины в НАТО никогда не было условием мирного соглашения — генсек альянса
Зато бесконечные разговоры о «неизбежном пути» Украины в НАТО продолжались. До самого последнего дня.

По мере осознания Западом объективной действительности и суровой реальности на поле боя вкупе с пониманием того факта, что Россия от своих основных принципов по урегулированию не отступится, риторика представителей западных стран начинает пусть и с колоссальным опозданием, но всё же меняться. Так, сегодня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе никогда не было условием возможного мирного соглашения.

«Такой договорённости никогда не было», — заявил Рютте по итогам встречи глав Минобороны стран-членов НАТО, добавив, что разговор вёлся о гарантиях безопасности.

Вообще, подобные заявления, нацеленные на то, что их будут читать люди без долговременной памяти, выглядят даже забавно. Необходимо отдавать себе отчёт в том, что Украину именно что втягивали в НАТО с целью создания неприемлемой угрозы для России. Как показала специальная военная операция и колоссальный, абсолютно беспрецедентный уровень вовлечения в данный конфликт стран коллективного Запада, опасения российского политического руководства были полностью оправданы и обоснованы.

Как уже отмечалось не раз, итогом нахождения точек соприкосновения между Москвой и Вашингтоном должно стать формирование новой архитектуры европейской безопасности. И даже если НАТО как конструкт сохранится в рамках этой новой архитектуры безопасности, то при условии отката его военной инфраструктуры на границы 1997 года. Это условие, которое Москва выдвигала Вашингтону в декабре 2021 года, и которое предыдущая администрация США полностью проигнорировала, сделав тем самым неизбежным начало украинского кризиса. Наивно будет полагать, что Россия отступилась от этого краеугольного пункта урегулирования.

#россия #украина #сша #политика #нато
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