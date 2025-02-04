Была возможность получить твёрдые гарантии безопасности в 2022 году.

Несмотря на то, что предыдущая администрация США и руководство НАТО чуть ли не в ежедневном режиме повторяли заявления про проложенный для Украины путь в Североатлантический альянс, и что она неизбежно в перспективе станет его членом, по факту, конечно же, всё это было не более чем подбадривающими Киев словами: никому не нужно получать под своё крыло государство в таком состоянии, да ещё и при маячащем на горизонте формальном завершении конфликта, после которого нас ждёт формирование нового мирового порядка.

Новая же администрация США и вовсе прямым текстом говорит, что Украина проиграла, а заявления о том, что она может выйти из данного кризиса победительницей были обманом и проявлением бесчестия. В Киеве это слышат и понимают последствия. В частности, сегодня Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что у вступления в НАТО есть альтернатива, и этой альтернативой является предоставление Украине ядерного оружия.

«Если вступление в НАТО состоится не сегодня, а когда-то в будущем, если процесс затянется на годы или десятилетия не по нашей вине, то у нас возникает справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла всё это время? Какой пакет поддержки, какие ракеты нам предоставят? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть дадут нам ядерное оружие. Дадут ли нам ракеты в количестве, достаточном для остановки России? Я не уверен, но думаю, что это помогло бы. Так что давайте поступим так: верните нам ядерное оружие», — заявил Зеленский.

Мы уже не раз отмечали, что риторика о «возвращении» Украине ядерного оружия заведомо ложная, потому что у Украины никакого ядерного оружия не было. На территории УССР, которая затем стала Украиной, размещалось советское, то есть, российское ядерное оружие — со всем управлением из Москвы. Это общеизвестный факт, который продолжает намеренно искажаться украинским политическим руководством, полагающим, что если бы в 1994 году Киев не заставили передать ядерное оружие обратно России, то история пошла бы по иному сценарию.

Напомним, что нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус Украины является одним из краеугольных камней гипотетического урегулирования текущего кризиса. Кроме того, Украине потребуется признать новые границы, провести разоружение ВСУ и отменить массу дискриминационных законов. Это минимальные условия России, на основе которых может только начаться тяжёлая, но очень нужная дипломатическая работа. Что до альтернативы вступлению в НАТО, то Украине в 2022 году предлагали многосторонние, включая российские, гарантии безопасности с правом вето для каждого из гарантов на всё, что связано с военным сотрудничеством с Киевом. Бытует мнение, что к этой теме можно будет вернуться, но с учётом всего вышесказанного.