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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ОДК передала первую партию двигателей ПД-8 для установки на импортозамещённый лайнер SJ-100
Пошло дело.

Поскольку у российской гражданской авиации больше нет альтернативы кроме полного восстановления всех соответствующих компетенций в деле собственного производства самолётов, то необходимо ударными темпами эти самые компетенции восстанавливать. Получается не так быстро, как того бы хотелось, но главное, что процесс идёт, и вот, сегодня Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в состав госкорпорации «Ростех», сообщила о передаче первой партии перспективных отечественных авиадвигателей ПД-8 для установки на самолёты SJ-100 (ранее известные, как «Сухой Суперджет 100»).

Источник изображения: Объединённая двигателестроительная корпорация, Ростех.

Сколько конкретно двигателей было передано в рамках первой партии, не уточняется, но пока что речь идёт не о коммерческой эксплуатации, а о лётных испытаниях в составе лайнера. После завершения лётных испытаний можно будет сертифицировать SJ-100 с ПД-8 и разрешить их коммерческую эксплуатацию.

Напомним, что ПД-8, по сути, является младшим братом авиадвигателя ПД-14, который будет устанавливаться на основную надежду отечественной гражданской авиации в лице среднемагистрального самолёта МС-21. Самолёт SJ-100 же относится к классу региональных лайнеров.

Как отмечают представители Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), в самой современной модификации SJ-100 импортозамещено примерно 40 агрегатов и систем, включая авионику, двигатели (в том числе вспомогательную силовую установку), шасси, систему управления, систему кондиционирования воздуха и многое другое.

#россия #экономика #авиация #промышленность #импортозамещение #авиастроение #гражданская авиация #двигателестроение #sj-100 #пд-8
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