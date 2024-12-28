Процесс всё ещё критически не поспевает за требованиями рынка.

Российская гражданская авиация сейчас находится в затруднительном положении. Вследствие введения против России незаконных односторонних рестрикций коллективным Западом обслуживание ранее закупленных на этом самом Западе самолётов превратилось в магию изобретательности. Но изобретательность — это, конечно, замечательно, но рынок давным-давно уже ждёт полностью российские гражданские лайнеры в лице МС-21, SJ-100 в его импортозамещённой версии, а также Ту-214 и других.

Пока что с данным процессом всё не так радужно, как должно быть, но в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) не унывают и рассчитывают, что скорость производства самолётов МС-21 и SJ-100 увеличится после прохождения их сертификации. По крайней мере, соответствующим комментарием поделился представитель ОАК в комментарии ТАСС.

По словам представителя ОАК, серийное производство вышеуказанных лайнеров начнётся после завершения лётных испытаний и прохождения сертификации их систем.

Ключевой задачей для ОАК сейчас является сертификация самолётов с российскими современными двигателями ПД-8 и ПД-14 для SJ-100 и МС-21 соответственно. Производство этих двигателей откровенно буксует, а ведь именно от них сегодня в первую очередь зависит массовость производства непосредственно самих самолётов.