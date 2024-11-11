Копейки в масштабах отрасли и поставленных перед ней задач, если задуматься-то.

Электроника и авиация это вещи полностью взаимосвязанные, причём до такой степени, что в авиационной среде вся электроника, производимая для самолётов, так и именуется гибридным термином — авионика. Современные самолёты это произведения инженерного искусства, и электроники в них поистине запредельное количество. Как вы понимаете, если Россия действительно хочет добиться полной импортонезависимости в такой стратегически важной отрасли, как авиастроение, то нужно заботиться не только о производстве авиационных двигателей как самых сложных и важных элементах самолёта, но и, собственно, о производстве авионики.

Производители электроники в России есть, и вот, сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что ГК «Элемент» заключила договор с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) на поставку электронных компонентов для нужд производства гражданских лайнеров МС-21 и SJ-100 в его полностью импортозамещённой версии. Как уточняется, речь идёт о поставках микроконтроллеров, микросхем памяти, силовых транзисторов и иных электронных компонентов.

В общей сложности предприятие поставит электроники на 2 миллиарда рублей, что в масштабах авиационной отрасли, конечно, не очень много.

Нужно не забывать о том, что перед российскими производителями гражданских самолётов стоит задача не просто полностью заместить Boeing и Airbus, которые в силу неадекватной политики коллективного Запада стали «токсичными» для России компаниями, но и в целом расширять парк авиационной техники. И без огромного серийного выпуска электронных компонентов добиться этой задачи будет невозможно.