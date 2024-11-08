Что ни делается, всё к лучшему. Главное — не сбавлять темп.

Первоначально российский гражданский среднемагистральный самолёт МС-21 должен был стать примером международного сотрудничества. Затем случился 2022 год, шквал незаконных западных антироссийских рестрикций («санкций»), истерика в западном политическом «истеблишменте» и перекрытие поставок в Россию практически всего, что только можно было перекрыть. В том числе и различных компонентов, узлов и материалов для производства российских самолётов МС-21 и SJ-100.

В ближайшей перспективе, которая по вышеуказанной причине уже не раз сдвигалась вправо по графику, оба этих лайнера поднимутся в небо в полностью до последнего винтика импортозамещённых версиях. И вот, о том, что данные самолёты, и преимущественно МС-21, стали чемпионами по санкциям, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, выступая перед студентами Московского авиационного института (МАИ).

По словам Чемезова, МС-21, возможно, является самым «подсанкционным» гражданским самолётом в истории. Как отметил глава «Ростеха», инженерам и конструкторам пришлось импортозаместить не только самое главное — двигатели — но и свыше восьмидесяти различных систем и агрегатов.

То же самое касается и «Суперджетов» (SJ-100). Как добавил Чемезов, работая над полным импортозамещением данного самолёта, российские инженеры освоили техническое обслуживание порядка двухсот компонентов, включая модульный ремонт электронного блока управления французскими авиадвигателями SaM146, и создали полностью отечественные свечи зажигания и фильтры. Что касается новых SJ-100, то они будут полностью, как и МС-21, импортозамещены.

Необходимо понимать, что разговоры об импортозамещении в гражданской авиации — это не бравады, а суровая, тяжёлая необходимость. Государства, которые обладают полным циклом производства авиационной техники, можно пересчитать по пальцам одной руки, и Китай к ним не относится, поэтому восстановить свой статус авиационной державы для РФ сейчас не просто вопрос престижа и статуса, а вопрос банальной необходимости: ресурс «Боингов» и «Эйрбасов» рано или поздно неизбежно израсходуется даже несмотря на то, что в России уже сумели наладить производство соответствующих запчастей, и если своевременно их не заменить на отечественные самолёты, то будет большая проблема.