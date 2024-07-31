Выдавать «базу» теперь, видимо, модно.

В этом году в России успели произойти две трагедии: одна большая, другая огромная. В конце марта произошёл террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, жертвами которого стали 145 человек, а в конце июня — теракты в Дагестане: в Махачкале и Дербенте, жертвами которых стали 19 человек, из которых 15 — сотрудники правоохранительных органов.

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И хотя подавляющая часть террористических актов в России пресекается, и в количественном выражении это совершенно безумные цифры, но изредка случается большая трагедия, у которой, как вы понимаете, есть фамилии, имена и отчества. По мнению Генерального прокурора России Игоря Краснова, теракты в Красногорске, Махачкале и Дербенте во многом стали возможными из-за «допущенных просчётов со стороны уполномоченных органов власти».

Как отметил Краснов, от следственных органов требуется установление «принципиально другого уровня» проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму».

Хотя Краснов не стал развивать эту тему дальше, но после трагедии в «Крокус сити холле» в первую очередь у людей возникли претензии к обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий, особенно в такое время, когда идёт вооружённый конфликт на Украине и геополитический конфликт с коллективным Западом, который, как мы знаем, не гнушается никакими методами.