Правильно говорит. Виновников надо знать в лицо. И судить их потом.

Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана украинский кризис имеет особое значение. Во-первых, именно в рамках этого кризиса была полностью уничтожена репутация турецких ударных беспилотников Bayraktar, которые совершенно ничего не могут противопоставить военной сверхдержаве с сильнейшей ПВО в мире. Во-вторых, Эрдоган в самом начале российской специальной военной операции мог стать миротворцем — РФ и Украина в Стамбуле практически достигли соглашения о прекращении боевых действий на условиях России — но коллективный Запад «опрокинул» его с этой возможностью, надавив шантажом на Киев и заставив его политическое руководство продолжать оказывать сопротивление.

реклама

Всё это Эрдогана если не взбесило, то как минимум подорвало его отношение к коллегам по НАТО и к США в частности. Подорвало до такой степени, что президент Турции стал прямым текстом обвинять коллективный запад в той катастрофе, которая происходит на Украине и которая только ожидает граждан этой восточноевропейской страны.

По словам турецкого лидера, именно внешняя политика «некоторых западных союзников» по отношению к России привела к тому, что сейчас происходит на Украине. Именно эта политика усугубила положение Украины. Себя же Эрдоган продолжает позиционировать как миротворца, поддерживающего диалог и с Москвой, и с Киевом, и стремящегося приблизить мир в регионе.

На сегодняшний день единственный способ завершить украинский кризис — это полностью принять все условия, озвученные российским политическим руководством. Чем раньше Киев поймёт, что по-другому не будет, тем лучше для Украины и её граждан. Пока что же никакого, даже минимального осознания этой реальности из столицы Украины не поступает, а это значит, что положение страны будет продолжать закономерно усугубляться, пока не станет абсолютно критическим. Совесть России при этом чиста: она не хотела этого конфликта, она сразу же пыталась его завершить, и продолжает предлагать политико-дипломатическое урегулирование. Да, безусловно, на своих условиях, но эти условия подкреплены положением дел «на земле». И никаких предпосылок к тому, чтобы ситуация начала меняться в пользу Украины, нет и не предвидится.