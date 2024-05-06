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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД РФ вызвали послов Франции и Британии — стран, руководство которых позволило себе много лишних заявлений в отношении конфликта на Украине
Сболтнул лишнего — будь добр на ковёр и готовься к неприятному разговору.

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Последнее время страны коллективного Запада, пребывая в нескрываемом состоянии паники относительно того, как развиваются события в зоне специальной военной операции, позволяют себе очень много лишних заявлений, которые не только могут привести эти страны к тяжелейшим последствиям, но и демонстрируют абсолютное незнание международного права теми, кто находятся на Западе у власти.

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Особенно отличились президент Франции Эмманюэль Макрон и министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Первый опять посмел заявить, что «не исключает» возможности отправки французских войск на Украину с целью спасения ситуации. Второй посмел заявить, что Украина, видите ли, имеет право применять британское оружие для нанесения ударов по территории России.

И вот, сегодня в МИД России были вызваны послы Франции и Британии. Причины, по которым глав соответствующих дипломатических миссий вызвали на ковёр в МИД, не уточняются, но, полагаем, мы не сильно рискнём, если скажем, что никаких совпадений здесь нет, и вызваны они были именно из-за лишних и очень опасных в первую очередь для Франции и Британии заявлений их политического руководства.

Оба посла, как сообщает пресса, находились в МИД около 30—40 минут, а при выходе из здания на Смоленской площади отказались давать какие бы то ни было комментарии прессе.

Мы много раз уже отмечали, что ввод иностранных войск на Украину приведёт к ударам ВС РФ по территориям соответствующих стран. В качестве затравки могут быть нанесены удары по предприятиям военно-промышленного комплекса. Что до «права» на удары по территории России, то, опять же, мы неоднократно отмечали, что юридический статус данного конфликта никакого права на подобные действия Киеву не даёт: любые удары по объектам в России автоматически классифицируются как террористические, потому что юридически Украина просто объявила военное положение, а Россия проводит специальную военную операцию.

#россия #украина #политика #боевые действия #франция #великобритания #британия #англия
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