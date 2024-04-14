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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Иране заявили, что могут нанести по Израилю удар в 10 раз большей силы, чем сегодня ночью
Пока что же ограничились публичной поркой нашкодившего сорванца.

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Израиль, как и, собственно, Украина, напоминают нашкодивших неконтролируемых сорванцов со слабо вменяемыми родителями, за воспитание которых приходится браться третьим лицам. Россия воспитывает Украину за её террористические (напоминаем, любые атаки Украины по территории России в юридических рамках этого конфликта являются террористическими и, как следствие, незаконными) посредством массированных ударов по энергосистеме. Иран решил устроить Израилю демонстративную порку в ответ на нарушающий все международно-правовые нормы и конвенции удар по консульскому зданию в Дамаске (Сирия).

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Сегодня ночью со стороны Ирана в направлении Израиля полетели десятки беспилотников и ракет. Израиль заявил, что все средства поражения были перехвачены, причём по большей части ещё на подлёте к израильскому воздушному пространству, Иран же отчитался в том, что цель удара была достигнута. Учитывая полное отсутствие фото- и видеодоказательств успешности удара, предположим, что в данном случае правду говорит официальный Иерусалим. Тем не менее, если Израиль повторит глупость и решит отвечать на ответ Ирана, то Тегеран может устроить порку в десятикратно большем размере.

По словам начальника Генштаба вооружённых сил Исламской республики Мохаммада Багери в комментарии изданию PressTV, Иран сделал так, чтобы удар был лишь наказанием Израиля за его удар по дипломатической собственности, повлекшей за собой гибель дипломатов и двух офицеров Корпуса стражей Исламской революции, но при необходимости удар может быть нанесён в десятикратном масштабе.

Как вы понимаете, в таком случае уже никакая имеющаяся у Израиля и его «союзников» противовоздушная оборона не сдюжит и будет перегружена, а последствия удара будут грандиозными. Пока что же Иран больше угрожает, чем действует. Это, в целом, правильно: если есть возможность избежать крупного военного конфликта, лучше его избежать. Да, запрос на месть в обществе Иран удовлетворил, но умолчал о том, что на самом-то деле никакого реального результата вчерашний удар не достиг; разве что с политической точки зрения Иран продемонстрировал, что уже даже государства второго эшелона совсем не боятся Дядю Сэма и его возможного гнева. Данный факт показателен, его фиксируют страны глобального Юга, и списывать со счетов политические последствия слепой поддержки Израиля для США не стоит.

#политика #израиль #иран
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