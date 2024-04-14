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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Израиль заявил о полном отражении иранского массированного удара
И, знаете, судя по почти полному отсутствию доказательств обратного, верим.

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Сегодня на Ближнем Востоке гремело громче, чем обычно: Иран, сдержав своё обещание ответить Израилю за его подлый намеренный удар по иранскому посольству в Дамаске, осуществил массированный удар по целям в Израиле. Согласно официальному комментарию Корпуса стражей Исламской революции, в ударе участвовали несколько десятков беспилотных летательных аппаратов и ракетных средств поражения. Проще говоря, «вбросы» западных и прочих средств массовой информации о «сотнях, сотнях и сотнях» БПЛА являются в лучшем случае преувеличениями, а в худшем — намеренной ложью с целью создания паники.

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Хотя ночка была достаточно тревожной, на утро выяснилось, что ущерб от иранского удара был закономерно незначительным, если вообще был. Большая часть иранских средств поражения были перехвачены ещё на подлёте к Израилю, а те, что всё-таки достигли израильского воздушного пространства, были сбиты системой ПВО «Железный купол» и израильской авиацией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отражении массированного удара Ирана, а также о том, что Иерусалим «ответит» Тегерану. Ну, вы всё правильно поняли: сначала Израиль бомбит консульское здание Ирана в Дамаске, затем получает за это какую-никакую, но всё же ответку, которая очень важна не с точки зрения физических последствий, которых, судя по всему, реально добиться не удалось, а с точки зрения геополитической реальности и позиции Ирана в регионе, и теперь имеет наглость заявлять, что будет на это отвечать.

Нам это поведение Израиля и, к слову, Украины тоже, потому что методичка и там, и там одинаковая, напоминает школьников-задир, которые докучали своим более спокойным одноклассникам, а затем как следует за это огребли в ответ, после чего начали продолжать свои действия «в ответ на ответ». Ничего удивительного во всём происходящем и в этой аналогии нет: масштаб инфантилизма элит в Израиле, на Западе и на Украине таков, что за этим уже просто страшно наблюдать, ведь инфант может натворить глупостей и не понять этого. Что мы, собственно, постоянно и наблюдаем.

Как бы то ни было, на данный момент раунд сыгран: Иран считает цель ответного удара достигнутой, при этом совершенно не заботясь вопросом «Действительно ли это так?», и не собирается его повторять. Если, конечно, Израиль не совершит очередную глупость — тогда ответ будет.

#политика #боевые действия #израиль #иран
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Иран заявил о выполнении задач, поставленных перед ударом по Израилю
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