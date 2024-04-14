А какая задача-то была? Припугнуть? Отстрелить боеприпасы с исходящим сроком годности? Поднять свой политический статус в регионе?

После завершения массированного удара Ирана по объектам в Израиле обе стороны — и запускающая, и отражающая — закономерно разразились победными реляциями. В Израиле сообщили о полном отражении удара и о том, что он нанёс очень ограниченный ущерб, и, знаете, в отсутствие доказательств обратного мы в данном случае полностью верим израильской стороне, потому что если бы ущерб был, и был колоссальным, то свидетельства этого облетели бы уже весь Интернет. В Иране, в свою очередь, заявили, что операция «Правдивое обещание» (да, именно так на западный лад массированный удар нарекли в Иране) завершена успешно и повторяться не планируется. Если только, конечно, официальный Иерусалим не повторит глупость и не вздумает отвечать на ответ, не угомонившись и не осознав своё место в мировой политике.

реклама

Изображение: начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммед Багери.

На данный момент удар уже давно завершён, а его последствия, как вы прекрасно понимаете, минимальные, потому что все государства, вчера вечером закрывавшие воздушное пространство для гражданской авиации, включая сам Израиль, а также Ирак и Иорданию, соответствующие ограничения уже сняли, возобновив работу в прежнем режиме.

Тем не менее, в Иране заявили, что удар имел успех, а его целями были два объекта Израиля: авиабаза «Неватим», а также информационный центр на границе Израиля и Сирии. Российское посольство в Израиле со ссылкой на израильские источники подтверждает, что авиабаза «Неватим» получила «незначительный ущерб», но одно из свежих видео с данной базы подтверждает, что ущерб ей был нанесён, скорее, нулевой, чем какой бы то ни было ещё.

В общем, Иран удовлетворил запрос общества на месть Израилю, но насколько эта месть была результативной на самом деле, предпочёл не уточнять. По нашему мнению, последствия иранского удара совершенно не соответствуют последствиям от израильского удара по иранскому консульству в Дамаске. Тогда, напомним, погибли два высокопоставленных офицера Корпуса стражей Исламской революции и несколько дипломатов.

Как бы то ни было, главный эффект произошедшего — политический. Иран показал, что в случае чего будет бить по союзникам США в регионе, тем самым продемонстрировав, что Дядя Сэм уже не тот: его гнева как минимум уже никто в мире не боится.