Неужели Тегеран таки заглотил наживку?..

После того как Израиль намеренно, и объясняться в обратном совершенно бессмысленно, нанёс удар по консульскому зданию Ирана в Дамаске (Сирия), где погибли дипломаты и два высокопоставленных офицера элитного иранского подразделения КСИР (Корпус стражей Исламской революции) руководство Исламской республики пообещало, что Иерусалиму будет дан ответ на это преступление.

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Изображение: дрон-камикадзе "Герань-2" Shahed-136 летит в направлении Израиля.

Различная пресса сразу стала пророчить глобальный конфликт, спусковым крючком для которого станет «горячий» конфликт между Ираном и Израилем, однако если взглянуть на карту, то будет нетрудно догадаться, что конкретно эти стороны могут разве что обмениваться авиационными, ракетными и беспилотными ударами. С точки зрения логики, официальный Тегеран должен понимать, что Израиль пытается загнать его в ловушку дилеммы, когда и не отвечать нельзя, и ответ может привести к большим проблемам, учитывая тот факт, что Израиль, по сути, находится под протекторатом США. Но логика не всегда вписывается в парадигму оптимальных действий.

И вот, как передают СМИ и тематические группы в социальных сетях, Иран произвёл масштабный запуск ударных беспилотников в направлении Израиля. Насколько эта информация соответствует действительности, мы не знаем, но и арабские (Al Arabiya), и израильские (Jerusalem Post) средства массовой информации заявляют о начале массированного удара.

Подробности всего происходящего начнут поступать в ближайшие часы. Важно понимать, что сейчас Сеть будет заполняться различными фейками и изображениями многолетней давности, поэтому соблюдаем информационную гигиену и следим только за официальными публикациями вовлечённых в конфликт сторон.

Дополнено: Запуск беспилотников с территории Ирана подтверждает официальный X-аккаунт Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В воздушное пространство Израиля БПЛА войдут только через несколько часов.

По неподтверждённым данным, в операции прямое участие принимает Ирак, воздушное пространство которого используется Ираном для пролёта беспилотников.

Информация о начале удара также подтверждается тем фактом, что израильский «борт номер один» был поднят в воздух в целях, как сообщается, его сбережения на случай, если беспилотники нанесут удар по аэропорту его базирования. Воздушное пространство над гипотетической зоной боевых действий перекрыто: мировые авиалинии облетают территории Сирии, Израиля, Иордана, Израиля, Ирана и Ирака.

Дополнено: Корпус стражей Исламской революции официально заявил, что удар наносится в ответ на преступления «сионистского режима» против Ирана. Иранские СМИ передают, что атака БПЛА является первым эшелоном, за ней пойдёт ракетный удар.

Дополнено: Премьер-министр Британии Риши Сунак зачем-то выступил с осуждением «безрассудной атаки» Ирана по Израилю. Журналисты американского пула сообщают, что президент США Джо Байден прибыл в Белый дом в связи с ударами Ирана по Израилю. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал вид, что Иран наносит удар без причины и что Израиль ответит. Не будем сейчас затрагивать того, что ничего беспричинно не происходит, и что Нетаньяху, по сути, обещает ответить на ответку. Всем, кто следят за новостями, всё прекрасно понятно.

Дополнено: Постпредство Ирана при ООН назвало удар по Израилю ответом в рамках самообороны, предусмотренной статьёй 51 Устава ООН (на ту же самую статью ссылалась Россия при начале специальной военной операции на Украине). Как отметил представитель Ирана при ООН, на данный момент «вопрос исчерпан», но если Израиль повторит «ошибку», то Тегеран ответит гораздо жёстче. Вдобавок к этому Иран заявил, что США должны дистанцироваться от происходящего. Проще говоря, не совать свой нос в чужой вопрос.

Масштаб ущерба, который нанесён (или будет нанесён) Израилю этими ударами, неизвестен; возможно, он вообще будет равен нулю. Но сам прецедент имеет колоссальное значение как для положения Израиля на мировой арене, так и для стремительно разрушающегося «порядка, основанного на правилах», по причине принятия хозяевами этого «порядка» одного глупого решения за другим.